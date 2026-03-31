VIDEO| Al GialappaShow il match Jovanotti vs Jovanotti, Cherubini contro Vernia

ROMA – In occasione del primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow – il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima visione assoluta su Tv8 – si è svolto un inedito “faccia a faccia” tra Jovanotti anima buona (all’anagrafe Lorenzo Cherubini) contro Jovanotti anima cattiva (alias Giovanni Vernia).

Ispirandosi al celebre dualismo gaberiano, lo sketch ha visto contrapporsi l’anima solare e positiva di Jovanotti a quella cinica e senza freni inibitori creata da Vernia. Quest’ultimo, portando in TV un personaggio già cult della sua striscia radiofonica, ha scardinato l’immagine del “Santo della positività” per restituire un Lorenzo decisamente più umano e dissacrante. Il segmento si è concluso con un travolgente duetto sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”.

Un personaggio, questo, che si aggiunge al repertorio dei cantanti, che annovera già Achille Lauro e Cesare Cremonini. In questa edizione del GialappaShow Vernia porterà in scena anche un rapper, Spasmo, un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”.

È un periodo intenso per il mattatore, tra i volti più amati della comicità italiana, che non conosce limiti: spazia dalla tv alla radio, senza tralasciare una delle sue grandi passioni, il teatro. Infatti sarà in tournée nelle prossime settimane con il suo one man show “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”.