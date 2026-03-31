martedì 31 Marzo 2026

Iran, Schlein: “Il governo venga in Parlamento a dire no all’uso delle basi”

"Gli USA vogliono utilizzare il nostro territorio come piattaforma per la guerra in Medio Oriente", dice la segretaria del Pd

Data pubblicazione: 31-3-2026 ore 14:18Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 14:18

ROMA – “La decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni che, proprio sulla base siciliana, abbiamo avanzato in tutte queste settimane: gli USA vogliono utilizzare il nostro territorio come piattaforma per la guerra in Medio Oriente“. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

Negare l’autorizzazione da parte dell’Italia non può essere una decisione sporadica- aggiunge-, deve diventare una linea politica espressa con chiarezza, anche in vista di future improprie richieste dal comando USA. Il governo venga pertanto in Parlamento a raccogliere la volontà maggioritaria del popolo italiano, contrario all’utilizzo del nostro territorio per una guerra illegale che danneggia anche i nostri interessi strategici ed economici. Il Governo deve chiedere a Trump e Netanyahu di fermarsi, non basta chiederlo al regime iraniano, bisogna ottenere un immediato cessate il fuoco e porre fine a questa guerra illegale“.

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