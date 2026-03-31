Sanità, Asp San Michele: “Approvato il bilancio 2025, utile di 3,3 milioni”

ROMA – “Nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 26 marzo scorso, tra i punti all’ordine del giorno, abbiamo esaminato l’approvazione del bilancio di esercizio 2025 dell’Istituto. Anche quest’anno esprimo soddisfazione per la chiusura del bilancio, che si conferma nuovamente in attivo con un utile di 3,3 milioni di euro rispetto all’utile di oltre 2 milioni dell’anno precedente“. A dichiararlo è il presidente dell’Asp San Michele, Giovanni Libanori, in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione. “L’utile di esercizio che abbiamo registrato- spiega ancora Libanori- è dovuto all’aumento dei proventi da utilizzo del patrimonio immobiliare e dalla sopravvenienza attiva derivante dall’eliminazione delle somme accantonate per il contenzioso con Roma Capitale sull’Imu”.

LIBANORI: “IL RISULTATO TESTIMONIA LA CONTINUITÀ DI UNA GESTIONE OCULATA E RESPONSABILE”

Conclude infine il presidente: “Esprimo un sentito ringraziamento ai consiglieri di amministrazione, dottoressa Lombardi e dottor Vannisanti, che non solo hanno condiviso con me l’approvazione del bilancio di esercizio 2025, ma con i quali stiamo progettando nuovi ed importanti servizi alla persona. Ringrazio inoltre il direttore dottor Giuliani, la dirigente amministrativa Valli e tutto il personale degli uffici amministrativi che ha lavorato alla stesura del bilancio. Questo risultato testimonia la continuità di una gestione oculata e responsabile, in grado di garantire la sostenibilità economica dell’Istituto e di supportare in modo efficace tutte le attività e i servizi rivolti agli utenti”.