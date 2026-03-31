martedì 31 Marzo 2026

VIDEO| Israele, il ministro Ben Gvir brinda per l’approvazione della legge sulla pena di morte: “Abbiamo fatto la storia”

In un video social il ministro della Sicurezza nazionale condivide un video della gioia dopo il via libera al provvedimento con 62 voti a favore

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 31-3-2026 ore 10:06Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 10:06

ROMA – “Champagne in occasione dell’approvazione della legge sulla pena di morte per i terroristi”. È con un brindisi che il ministro della Sicurezza Nazionale Ben Gvir festeggia il via libera al provvedimento introdotto con 62 voti a favore. È lui stesso a condividere un video su Instagram in cui riprende la gioia del post voto, mentre distribuisce lo champagne ai presenti.

La norma stabilisce che la pena capitale possa essere applicata nei confronti di chi uccide con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele. Una formulazione che, secondo diverse interpretazioni, finisce per riguardare quasi esclusivamente il terrorismo palestinese.

Abbiamo fatto la storia– ha dichiarato il ministro in un altro video- d’ora in poi ogni madre in Giudea e Samaria saprà che se suo figlio esce per uccidere qualcuno, verrà condannato alla forca. E dico ai cittadini dell’Unione Europea che hanno esercitato pressioni e minacciato lo Stato di Israele: non abbiamo paura, non ci arrendiamo, siamo nel nostro Paese, con la nostra sovranità, e proteggeremo i nostri cittadini. E un terrorista che esce per uccidere saprà che finirà sul patibolo“.

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