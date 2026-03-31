Grande Fratello Vip, Giovanni lascia la Casa: ecco cosa è successo e le nuove nomination

ROMA – La quinta puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda ieri sera, si è rivelata particolarmente intensa, tra scontri accesi, momenti emozionanti e nuovi equilibri nella Casa. Dalle tensioni esplose tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini alle sorprese familiari che hanno commosso i concorrenti, la serata ha alternato confronto e spettacolo. Non sono mancati colpi di scena tra dinamiche sentimentali, prove divertenti e decisioni del pubblico, che hanno portato a un’eliminazione e a nuove nomination destinate a cambiare ancora una volta le strategie di gioco.

ADRIANA CONTRO ALESSANDRA: LO SCONTRO ESPLODE

La serata si apre con un confronto acceso tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Tra accuse, frecciatine e il coinvolgimento di Antonella Elia, il rapporto tra le due si incrina definitivamente, dando vita a uno scontro diretto che divide anche la Casa e fa parlare molto le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Bonamici in studio.

LA SORPRESA AD ALESSANDRA: TRA SCHERZO ED EMOZIONE

Ilary costruisce un momento speciale per Alessandra, inizialmente ignara di tutto. Attraverso un gioco legato al “furto delle pizzette”, la concorrente viene coinvolta in una dinamica divertente che si trasforma presto in una sorpresa emozionante: scopre che tra i “colpevoli” c’è sua figlia Clarissa. L’incontro tra le due, in salone, è carico di emozione e viene arricchito anche dai videomessaggi degli altri figli, regalando uno dei momenti più toccanti della puntata.

FRANCESCA E RAIMONDO: COMPLICITÀ SOTTO OSSERVAZIONE

Il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro finisce sotto i riflettori. Tra clip, commenti dei concorrenti e momenti condivisi, cresce il dubbio: tra i due è solo amicizia o qualcosa di più?

LA BATTLE DEI TALENTI: DONNE CONTRO UOMINI

La sfida tra uomini e donne accende la serata. Antonella sorprende con una performance di pole dance, mentre Raimondo, Nicolò e Giovanni rispondono con uno show energico e sensuale. Il pubblico è chiamato a decidere in un sondaggio social: vince l’esibizione di Antonella, che quindi fa ottenere una piega dal parrucchiere a tutte le donne della Casa.

L’ELIMINATO DELLA PUNTATA: GIOVANNI LASCIA LA CASA

Il pubblico sovrano decreta quale VIP deve abbandonare definitivamente il gioco: si tratta di Giovanni Calvario che saluta i compagni e lascia la Casa.

ADRIANA SI SCIOGLIE: L’INCONTRO CON LA FIGLIA GISELE

Momento emozionante per Adriana, che riceve una sorpresa dalla figlia Gisele. Dopo una clip che mostra il suo lato più fragile, madre e figlia si abbracciano in un incontro intenso che commuove tutta la Casa. La figlia ha la possibilità di salutare anche Raul Dumitras di cui è grande fan.

RENATO E ALESSANDRA SCOPRONO LA STANZA SEGRETA

Renato e Alessandra sono i prescelti dal sondaggio social per accedere alla Stanza Segreta, dove scoprono informazioni importanti sugli altri VIP, tra nomination nascoste e confessionali inediti. Un vantaggio che potrebbe influenzare il loro percorso. I due saranno anche chiamati a svolgere delle missioni segrete nei prossimi giorni.

CHI SONO I CONCORRENTI IN NOMINATION?

Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono i VIP in Nomination. I due vengono definiti le “pecore nere”. Per loro si apre una nuova esperienza: il trasferimento nel Monolocale, dove dovranno cavarsela da soli. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà salvo.

(Fonte: www.grandefratello.mediaset.it)