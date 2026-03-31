LIVE | Iran, l’Italia ha negato l’utilizzo della base di Sigonella agli Usa

ROMA – Ancora una volta si inasprisce il conflitto nel trentatuesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Tutti gli aggiornamenti.

9.30 – CORRIERE DELLA SERA: L’ITALIA NEGA L’USO DI SIGONELLA AGLI USA

“L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata”. È quanto rivela il Corriere della Sera. “È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti”, scrive il quotidiano. Alcuni aerei Usa sarebbero dovuti atterrare nella base di Sigonella, in Sicilia, per poi ripartire verso il Medio Oriente.

9.20 – IL MINISTERO DELLA DIFESA DEGLI EMIRATI ARABI UNITI: “STIAMO CONTRASTANDO ATTACCHI MISSILISTICI PROVENIENTI DALL’IRAN”

“Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e con droni provenienti dall’Iran, e il Ministero della Difesa conferma che i rumori uditi in varie parti del Paese sono il risultato dell’intervento dei sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti contro missili balistici, missili da crociera e droni. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti sono attivamente impegnati a contrastare le minacce missilistiche e dei droni. Il Ministero della Difesa afferma che i suoni uditi in tutto il paese sono il risultato di continue operazioni di ingaggio di missili e droni”, scrive su X il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti.

8.00 – DUE PORTACONTAINER CINESI ATTRAVERSANO LO STRETTO DI HORMUZ

Secondo i dati di tracciamento di Marine Traffic, due navi portacontainer cinesi gestite da COSCO Shipping hanno attraversato con successo lo Stretto di Hormuz e sono uscite dal Golfo.

7.00 WSJ: TRUMP PRONTO A FINIRE LA GUERRA ANCHE SE LO STRETTO DI HORMUZ RIMANESSE PARZIALMENTE CHIUSO

Il Wall Street Journal riporta che Donald Trump avrebbe confidato ai suoi collaboratori la sua disponibilità a porre fine alla campagna militare contro l’Iran anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere in gran parte chiuso. Secondo il giornale, continuare la missione con l’obiettivo di forzare l’apertura prolungherebbe il conflitto di altre 4/6 settimane. Si starebbe, invece, valutando la possibilità di porre fine agli scontri in corso.

5.30 – QUATTRO SOLDATI ISRAELIANI UCCISI DURANTE GLI ATTACCHI IN LIBANO

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che quattro militari sono rimasti uccisi in un incidente avvenuto durante i combattimenti nel sud del Libano.

5.00 – TRUMP POSTA SU TRUTH IL VIDEO DELL’ATTACCO

Il presidente Trump posta sul suo social Truth un video di esplosioni che sembrerebbero quelle al deposito di munizioni a a Isfahan. Nelle immagini vengono riprese le fiamme che si propagano, diventano sempre più alte e illuminano il cielo buio della notte.

4.00 – GLI USA ATTACCANO UN DEPOSITO DI MUNIZIONI

Gli Stati Uniti hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal nell’attacco sono state utilizzate bombe anti-bunker da 2.000 libbre. A Teheran, invece, sono state segnalate diverse interruzioni di corrente – poi ripristinata – per la caduta di schegge. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tasnim.

3.00 – L’IRAN COLPISCE UNA PETROLIERA NEL PORTO DI DUBAI

L’Iran ha colpito la Al-Salmi petroliera kuwaitiana nel porto di Dubai, provocando un incendio a bordo. Lo riferisce su X l’Autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo (UKMTO). “L’equipaggio sta bene. Non è stato segnalato alcun impatto ambientale”, ha aggiunto. Nei primi momenti si era temuto uno sversamento, la petroliera era carica con due milioni di barili di petrolio provenienti dal Kuwait e dall’Arabia Saudita. La Kuwait Petroleum Corporation lo ha descritto come “un brutale attacco aereo iraniano”. In un altro messaggio su X, l’esercito del Kuwait segnala che “Le difese aeree del Kuwait stanno attualmente rispondendo agli attacchi missilistici e ai droni ostili“.

2.00 – IL PENTAGONO SMENTISCE PRESUNTI INVESTIMENTI NELLA DIFESA AVVENUTI PRIMA DELL’ATTACCO IN IRAN FATTI DAL SEGRETARIO PETE HEGSETH

Il Financial Times ha rivelato di presunti investimenti – prima dell’inizio del conflitto in Iran – nel settore della Difesa da parte del segretario Pete Hegseth. Una notizia che è stata prontamente smentita dal portavoce del Pentagono, Sean Parnell: “Questa accusa è completamente falsa e inventata. Né il Segretario Hegseth né alcuno dei suoi rappresentanti ha contattato BlackRock per un simile investimento. Si tratta dell’ennesima calunnia infondata e disonesta, concepita per ingannare il pubblico. Chiediamo una ritrattazione immediata. Il Segretario Hegseth e il Dipartimento della Guerra restano fermi nel loro impegno a rispettare i più alti standard etici e la rigorosa osservanza di tutte le leggi e i regolamenti applicabili”.

00.30 – NETANYAHU INTERVISTATO DALL’EMITTENTE NEWSMAX PARLA DELLA GUERRA IN IRAN

Netanyahu ha rilasciato un’intervista all’emittente americana Newsmax. Come riporta il sito, il leader israeliano ha affermato che i costanti progressi dell’Iran nello sviluppo nucleare e nei sistemi di lancio sono stati a lungo sottovalutati dai leader occidentali. Un errore di valutazione che, secondo il primo ministro, ha contribuito all’attuale crisi. “La questione è se l’Occidente si sveglierà”, ha detto Netanyahu. “L’Iran sta sviluppando armi nucleari e sistemi di lancio da anni, eppure molti lo hanno ignorato”, ha proseguito prima di lodare Trump che già 40 anni fa lanciava l’allarme. “Donald Trump disse 40 anni fa… ‘L’Iran rappresenta un grande pericolo'”, ha dichiarato. Per quanto riguarda il conflitto, il premier ha anche aggiunto: “Abbiamo sicuramente superato la metà del percorso. Ma non voglio fissare una scadenza”.