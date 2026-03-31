martedì 31 Marzo 2026

L’oroscopo di martedì 31 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 31-3-2026 ore 7:38Ultimo aggiornamento: 31-3-2026 ore 7:38

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore ci sarà più grinta, più voglia di fare, di esporsi. Sei stimolati oggi a ricercare la concordia nell’ambiente circostante.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi c’è qualche piccolo problema d’affrontare. In amore ogni tanto ci sono piccole discussioni, non tornare al passato!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ultimamente impegni e responsabilità ti hanno portato stanchezza e ciò comporta momenti di malinconia e di tensione. Gli affetti richiedono la tua attenzione…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se l’amore ha creato qualche difficoltà nel passato bisogna andare oltre, risolvere qualche complicazione. Qualche disagio sul lavoro con una persona Leone o Acquario che potrebbe darti filo da torcere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ti senti più motivato e pronto a vivere serenamente in mezzo agli altri. Gli affetti assumono un ruolo centrale per te oggi, in ogni sfera d’influenza: famiglia, amicizie o rapporti di coppia.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ti senti una certa elettricità ed è facile sentirsi anche irruenti. Il lavoro ti assorbe molto, ma le soddisfazioni non mancano!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è una carica vitale e sembri anche più stabile e propositivo. In amore hai bisogno di comprensione e affetto, non sottovalutare nuovi incontri; periodo fertile per i nuovi amori.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In questo periodo sei a caccia di verità, potresti ascoltare molte persone, ma alla fine la verità è una sola. Fai attenzione a non esagerare nel chiedere troppo alla sorte o a chi ti sta oggi attorno.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non sottovalutare un nuovo incontro: non aver paura dei tuoi sentimenti. Novità di lavoro, cambiamenti in corso.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Tu che sei esperto nella pianificazione degli eventi, oggi devi fare un programma: attento altrimenti rischi di vivere qualche ritardo o forte disagio. Sei disponibile all’amore. Devi accettare un cambiamento di lavoro anche se non vorresti, necessità fa virtù.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non escludo che proprio in questi giorni possa arrivare un tenero si, e da adesso in poi,vivrai in un clima di grandi e forti emozioni. Un impegno di lavoro sembra più importante e chi collabora con i soci, deve costruire qualcosa di grandioso e avrà molti consensi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Pomeriggio pimpante! In amore puoi vivere momenti appassionati, l’erotismo si risveglia. Possibili nuovi incontri dopo una fase di chiusura.


Leggi anche

L’oroscopo di lunedì 30 marzo 2026

di Redazione

L’oroscopo di domenica 29 marzo 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»