L’oroscopo di martedì 31 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In amore ci sarà più grinta, più voglia di fare, di esporsi. Sei stimolati oggi a ricercare la concordia nell’ambiente circostante.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi c’è qualche piccolo problema d’affrontare. In amore ogni tanto ci sono piccole discussioni, non tornare al passato!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Ultimamente impegni e responsabilità ti hanno portato stanchezza e ciò comporta momenti di malinconia e di tensione. Gli affetti richiedono la tua attenzione…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Se l’amore ha creato qualche difficoltà nel passato bisogna andare oltre, risolvere qualche complicazione. Qualche disagio sul lavoro con una persona Leone o Acquario che potrebbe darti filo da torcere.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ti senti più motivato e pronto a vivere serenamente in mezzo agli altri. Gli affetti assumono un ruolo centrale per te oggi, in ogni sfera d’influenza: famiglia, amicizie o rapporti di coppia.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Ti senti una certa elettricità ed è facile sentirsi anche irruenti. Il lavoro ti assorbe molto, ma le soddisfazioni non mancano!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
C’è una carica vitale e sembri anche più stabile e propositivo. In amore hai bisogno di comprensione e affetto, non sottovalutare nuovi incontri; periodo fertile per i nuovi amori.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
In questo periodo sei a caccia di verità, potresti ascoltare molte persone, ma alla fine la verità è una sola. Fai attenzione a non esagerare nel chiedere troppo alla sorte o a chi ti sta oggi attorno.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non sottovalutare un nuovo incontro: non aver paura dei tuoi sentimenti. Novità di lavoro, cambiamenti in corso.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Tu che sei esperto nella pianificazione degli eventi, oggi devi fare un programma: attento altrimenti rischi di vivere qualche ritardo o forte disagio. Sei disponibile all’amore. Devi accettare un cambiamento di lavoro anche se non vorresti, necessità fa virtù.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Non escludo che proprio in questi giorni possa arrivare un tenero si, e da adesso in poi,vivrai in un clima di grandi e forti emozioni. Un impegno di lavoro sembra più importante e chi collabora con i soci, deve costruire qualcosa di grandioso e avrà molti consensi.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Pomeriggio pimpante! In amore puoi vivere momenti appassionati, l’erotismo si risveglia. Possibili nuovi incontri dopo una fase di chiusura.