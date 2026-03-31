Meteo, le previsioni di martedì 31 marzo 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Una circolazione depressionaria è attiva sull’Italia meridionale, soffiano forti venti dai quadranti settentrionali su tutto il Paese. Condizioni di moderato/forte maltempo al Centro-Sud con piogge diffuse e nevicate fino a 400 metri sulle Adriatiche, dai 1000 metri al Sud. Al Nord il tempo risulterà invece più soleggiato e prevalentemente asciutto; isolate nevicate sulle Alpi di confine.

NORD

Pressione stabile o in lieve aumento. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso al Nordovest, mentre al Nordest saranno possibili degli addensamenti nuvolosi anche compatti, soprattutto al pomeriggio, anche con isolati piovaschi sulla Romagna montuosa. Deboli nevicate sulle Alpi di confine; venti forti di Bora e Grecale, mari generalmente mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra gli 11°C di Bolzano e i 14-16°C delle altre città.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione debole. Un ciclone attivo nei pressi dell’Italia meridionale fa sentire i suoi effetti anche sulle regioni centrali: tempo molto instabile o perturbato sul versante adriatico dal mattino e fino a sera, con nevicate sui rilievi oltre i 600 metri. Nubifragi su Abruzzo e Molise. Sulle regioni tirreniche, tempo più asciutto ma con cielo spesso coperto. Forti venti da Nord.

Temperature: valori massimi compresi tra i 4°C di Campobasso e l’Aquila e i 14-15°C di Roma e Firenze (17 a Cagliari).

SUD e SICILIA

Pressione debole, ciclone in azione: dal mattino e fino a sera il tempo risulterà decisamente instabile a causa della presenza di un insidioso vortice depressionario che, a più riprese, porterà piogge, temporali e venti forti su tutte le regioni. Da segnalare inoltre la neve diffusa sull’Appennino intorno a 1000 metri, localmente anche al di sotto. Mari molto mossi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 5°C di Potenza e i 12°C delle altre città.