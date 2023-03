Tg Politico Parlamentare, edizione del 31 marzo 2023

MATTARELLA PREMIA GLI ‘EROI CIVILI’

“Il senso del dovere è umanità, solidarietà verso chi è in difficoltà. Come si fa ed essere indifferenti?”. Con queste parole Sergio Mattarella premia al Quirinale trenta ‘eroi civili’, conferendo l’onorificienza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Cittadini e cittadine che si sono distinti nell’imprenditoria etica, nel volontariato, nell’inclusione sociale, per la legalità, il diritto alla salute e per atti di eroismo nella quotidianità della vita. Persone come ‘zia Caterina’, la tassista di Firenze che accompagna gratuitamente i bambini malati in ospedale. O Simona Fedele, autista Atac che durante il servizio ha difeso un ragazzino da atti di bullismo. Tra i premiati, anche imprenditori come Matteo Marzotto che ha dato vita alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

ULTIMA ASSEMBLEA PER VISCO: 12 ANNI INTENSI

Nei prossimi anni la Banca d’Italia, come la Bce e le altre banche dell’Eurosistema, “si troverà a fronteggiare risultati lordi negativi, prima che gli utili tornino gradualmente a crescere”. E’ la fotografia scattata dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nella sua ultima assemblea presieduta da governatore. Per Visco sono stati “dodici anni intensi in cui sono intervenuti importanti cambiamenti nelle funzioni dell’Istituto”. I prossimi bilanci in rosso sono l’effetto, spiega il governatore, “del rialzo dei tassi da parte della Bce che ha determinato un aumento immediato del costo delle passività di bilancio”. Il caro bollette colpisce anche Bankitalia: la spesa per le utenze è quasi raddoppiata, passando dai 24 milioni del 2021 ai 46 milioni dell’anno scorso.

LA RUSSA E LA RESISTENZA, E’ POLEMICA

Bufera su Ignazio La Russa. Per il presidente del Senato l’attacco partigiano di via Rasella “è stata una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”. E i partigiani, rincara l’esponente di Fdi, a quasi un mese dal 25 aprile, “non volevano un’Italia libera e democratica ma un’Italia comunista”. Per l’opposizione le parole di La Russa sono gravi e inaccettabili. Per il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo sono “semplicemente indegne e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza”.

NOVITÀ PER IL SUPERBOBUS, SODDISFATTE LE COOP

Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus al 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% degli interventi complessivi. E’ questa la principale novità emersa alla Camera, dopo il voto di ieri. Soddisfazione da Legacoop per l’accoglimento di alcune richieste come il ripristino dello sconto in fattura. Il presidente Simone Gamberini, in attesa dell’approvazione definitiva del Senato, auspica che “il Governo prenda in considerazione anche un allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori”.

PRIMO MAGGIO A POTENZA, SBARRA: PRIORITÀ SALARI

Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil. Il tema, al centro degli interventi dei tre leader, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri, sarà la Costituzione. Come da tradizione a Roma, si svolgerà il Concertone di Piazza San Giovanni. Il leader della Cisl sottolinea che le priorità sono i salari e le pensioni erose dalla inflazione, ma assicura che lo sciopero generale non è all’ordine del giorno. “Serve dialogo e confronto”, incalza Sbarra. Intanto l’inflazione rallenta: a marzo è in discesa al 7,7% dal 9,1% del mese precedente, per la dinamica dei prezzi dell’energia.