Marcia a Barra contro degrado quartiere. Gaeta: “La politica ascolti”

NAPOLI – “Una partecipazione straordinaria di giovani, famiglie, cittadini, ha caratterizzato la marcia contro il degrado“. Così la consigliera regionale della Campania Roberta Gaeta (Demos – Europa Verde) sulla marcia che nella serata di ieri ha animato il quartiere napoletano di Barra. Il corteo, partendo da piazza Vincenzo De Franchis, si è snodato lungo le strade principali del quartiere nell’area orientale della città. Al centro dell’iniziativa il rivendicare il diritto “a vivere in modo dignitoso e a poter costruire un futuro per i propri figli”.

“Un’iniziativa spontanea – spiega Gaeta – nata proprio dalla profonda voglia di riscatto del territorio, che avrebbe meritato ben altra attenzione da parte delle istituzioni che, a parte la sottoscritta ed alcuni rappresentanti della VI Municipalità, hanno disertato venendo meno al loro dovere di essere al fianco dei cittadini. ‘Uniti si può, uniti si deve’ era lo slogan della manifestazione. Auspico che questo appello raggiunga le stanze di una politica troppo distratta che dovrebbe piuttosto tornare a essere presente nelle strade tra la gente”.

Combattere il degrado “in ogni sua forma e offrire opportunità ai giovani e alle donne della nostra città”, è per la consigliera regionale “il modo migliore per arginare la deriva di violenza e sopraffazione che costituisce terreno fertile per la criminalità. Da Barra parte un messaggio forte in questo senso che mi auguro venga replicato in ogni quartiere, sia esso al centro o alla periferia di Napoli”.