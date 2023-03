Sarno Display: “Impegno continuo ‘B corp’ per un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo”

CARNATE (MB) – “Impegno continuo” per la misurazione del vero valore; verso un nuovo equilibrio tra vocazione e profitto; un impegno continuo verso le persone e per la giustizia sociale; per la propria community. E un impegno per un’evoluzione delle pratiche e dei processi, per una cultura basata sull’inclusione e sulla rigenerazione.

Sarno Display, la società del Gruppo Gatto Astucci di Domegge in provincia di Belluno, dopo aver ottenuto lo scorso settembre la certificazione di B Corp, ovvero società benefit parte di una rete certificata che conta più di 5mila imprese sparse in 75 Paesi, conferma appunto “l’impegno continuo” che tale marchio comporta sottolineando il lavoro quotidiano in favore di un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo.

“B Corp non è soltanto un marchio o un traguardo- spiega il ceo di Sarno Display, Cristian Paravano– Le aziende che raggiungono tale certificazione diventano parte di un movimento globale di imprese che si impegna a migliorare continuamente per le persone e il pianeta”. Sarno Display ha così aderito lungo il mese di marzo al progetto che coinvolge tutta la community e che intende far conoscere a quante più persone possibile “gli elementi che rendono una B Corp un’azienda che migliora giorno dopo giorno il proprio impatto, agendo per il cambiamento che vuole vedere il mondo- prosegue Paravano- Insieme possiamo andare verso un nuovo modo di fare impresa per il bene comune”.

Sarno Display condivide la certificazione ‘B Corp’ con altre 120 aziende italiane e con la rete europea che sta crescendo rapidamente. Attiva dal 1969, Sarno Display è il punto di riferimento privilegiato per le aziende che, nel mondo, si occupano di cosmesi, moda e lusso in generale. È impegnata nella realizzazione di soluzioni per il punto vendita: display e visuals. È, inoltre, parte del Gruppo Gatto che da anni ormai opera affinché, non solo tutti i suoi prodotti e le sue lavorazioni, ma anche l’intera filiera in cui è inserito operi all’insegna della sostenibilità a 360 gradi. La misura dell’impatto e la certificazione di B Corp sono assegnati dalla non profit B Lab. L’azienda certificata, in questo caso Sarno Display, soddisfa gli standard di performance sociale, ambientale ed economica determinati da B Lab e si impegna anche da un punto di vista legale e considerare tutti gli stakeholder.