Tg Scuola, edizione del 31 marzo 2023

TORNA LA RASSEGNA ‘LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA’

Al via le candidature della rassegna nazionale ‘La musica unisce la scuola’, in programma dal 15 al 20 maggio 2023. La rassegna, giunta alla sua 34esima edizione, è organizzata dal Comitato Nazionale per l’apprendimento della Musica del ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con Indire. Fino al 17 aprile 2023, le scuole potranno inviare i video delle performances degli studenti. Sono ammessi video con solisti, ensemble strumentali e cori, ensemble ritmici, di teatro-musica, di musica e movimento, gruppi e solisti di danza appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado. Le performance potranno riguardare musiche di ogni epoca, stile e genere, e potranno essere attuate in forma interdisciplinare. Durante la rassegna le scuole avranno poi l’occasione di testimoniare l’importanza delle attività musicali che realizzano nel corso dell’intero anno scolastico e potranno valorizzare le numerose esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di ogni età delle scuole di ogni ordine e grado.

DA REGIONE SICILIA 60 BORSE DI DOTTORATO PER GIOVANI LAUREATI

Sessanta borse di dottorato per i giovani laureati siciliani di cinque università dell’Isola. Le ha finanziate con 3,8 milioni di euro la Regione, che ha approvato le proposte pervenute all’assessorato dell’Istruzione. Le borse, relative all’anno accademico 2022/2023, avranno una durata triennale e saranno destinate agli under 35 che, nel percorso di studi, dovranno svolgere anche un periodo – da tre a sei mesi – all’estero. I corsi di dottorato di ricerca coinvolti sono 57. Ventidue gli studenti beneficiari negli atenei di Palermo e Catania, dodici a Messina, tre alla Kore di Enna e uno alla Lumsa di Palermo. “Il nostro governo- dice il presidente della Regione Renato Schifani- è impegnato a fornire tutti gli strumenti necessari a quei giovani che, anche dopo la laurea, vogliono portare avanti il proprio percorso di studi attraverso le università siciliane. Finanziare l’alta formazione significa non solo accrescere ma anche valorizzare il patrimonio di eccellenza che la nostra Isola è in grado di esprimere”.

RIAPRONO LE CANDIDATURE PER ‘GIRLS CODE IT BETTER’

Si riaprono, per il decimo anno consecutivo, le iscrizioni per ‘Girls Code it Better’, iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere Stem. Attraverso progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ‘Girls Code it Better’ permette alle studentesse di toccare con mano percorsi digitali e di imprenditorialità. Le studentesse sono infatti immerse in una metodologia didattica stimolante e creativa a favore di una progettazione efficace e in grado di orientarle in maniera consapevole. Nei club extra-curriculari pomeridiani e gratuiti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, 20 ragazze guidate da un coach-docente, un insegnante della scuola, e un coach-maker, una figura con competenze tecniche, affrontano un tema ed elaborano un progetto che prevede lo sviluppo di un’area tecnica strumentale a scelta. In nove anni sono state coinvolte circa 10.000 ragazze in 156 scuole e 90 città in sedici regioni. Nell’anno scolastico in corso sono stati attivati circa 130 Club. Fino al 28 maggio le scuole potranno candidarsi accedendo al sito Girlscodeitbetter.it e raggiungendo la sezione dedicata alle candidature. Ma l’appello è aperto anche alle imprese, che possono sostenere il progetto ‘adottando’ una o più scuole.

A ROMA INAUGURATA UNA NUOVA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE

Una nuova Palestra dell’Innovazione inaugurata all’interno dell’IC Maria Montessori, nel Municipio III a Roma. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma ‘Smart & Heart Rome’, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale. Nelle sette Palestre dell’Innovazione previste dal progetto, gli studenti possono dare forma alle proprie idee attraverso la fabbricazione digitale e la prototipazione rapida, scoprire i capolavori dell’arte e della letteratura con esperienze coinvolgenti e immersive, e colmare il divario digitale con il modello di apprendimento intergenerazionale. Il fine del progetto è quello di ridurre le diseguaglianze nelle periferie più complesse della Capitale e contrastare la povertà educativa. L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Fondazione Mondo Digitale e Rai Cinema: all’interno della Palestra è stato allestito infatti un ambiente dedicato alla realtà virtuale, in cui è possibile calarsi nel racconto della Divina Commedia attraverso i visori Quest 2.