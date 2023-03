A Roma studenti manifestano per i diritti dei trans, la docente di religione strappa il cartello

ROMA – Questa mattina al Liceo Cavour di Roma, ragazzi e ragazze della Rete degli Studenti Medi Lazio hanno deciso di parlare del Trans Day of Visibility, che cade proprio il 31 Marzo, mostrando cartelli che chiedevano carriere alias e scuole inclusive.

“Una docente di religione, ha però deciso di togliere di mano a uno studente un cartello e strapparlo in più pezzi– raccontano i giovani della Rete Studenti Medi- La dirigente scolastica, venuta a conoscenza del fatto, è intervenuta riprendendo l3 student3 perché l’azione non sarebbe stata autorizzata, invece di difenderli e difendere la loro libertà di espressione”.

LEGGI ANCHE: Rifiutato compito di uno studente trans, Pietro Turano: “Attivare carriera Alias in tutte le scuole”

“Questa è l’ennesima dimostrazione che nelle scuole su discriminazioni e violenza transfobica ci sia ancora molto da fare. Non è infatti il primo episodio di transfobia al Liceo Cavour, dove nei mesi scorsi un docente si era rifiutato di accettare la Carriera Alias di un alunno e dove l’anno scorso era stata negata ad un altro”, aggiungono.

“Siamo stanchi di vivere ogni giorno nelle nostre scuole un ambiente escludente e discriminatorio– spiega Valeria Cigliana della Rete degli Studenti di Roma Centro- Vogliamo che vengano presi seri provvedimenti e che ogni soggettività venga rispettata. Per questo abbiamo bisogno di sensibilizzazione, corsi per docenti e soprattutto, l’approvazione della Carriera Alias in ogni scuola. Per questo Sabato 1 Aprile saremo in piazza dell’Esquilino alle 14.00 per la manifestazione del TDOV”.