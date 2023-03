I tifosi del Feyenoord a Roma? Verso il divieto di trasferta

ROM – “I tifosi del Feyenoord? C’è preoccupazione visti i precedenti e anche alcune dichiarazioni. Come ho già detto poi saremo alla vigilia di un’ispezione per Expo. Ma il ministro Piantedosi mi ha garantito il pieno impegno e mi risulta l’atteggiamento di vietare la trasferta. Sappiamo che c’è chi verrà lo stesso, ma saranno isolati. La Prefettura sa lavorare molto bene, sono fiducioso”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, su Radio 24.

La Roma di Mourinho incontrerà gli olandesi del Feyenoord allo Stadio Olimpico nei quarti di finale di Europa League giovedì 20 aprile alle 21, e nella Capitale ci sono precedenti negativi. Sul fronte della cronaca i romani non dimenticano, infatti, scontri in pieno centro tra gli hooligans del Feyenoord e le forze dell’ordine nel 2015. Gli Ultras olandesi lanciarono fumogeni contro gli agenti, bottiglie e oggetti contro la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna per poi iniziare a devastare auto, motorini, cestini della spazzatura. La Barcaccia fu visibilmente danneggiata nella parte del candelabro centrale. Danni anche per i negozi e per i commercianti della zona.