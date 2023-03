Giornata mondiale del Backup, l’esperto: “Importante custodire e proteggere i propri dati”

ROMA – “Procedura con la quale si realizza una copia di sicurezza di un certo insieme di dati”. E’ la definizione della Treccani di backup. Proprio il 31 marzo di ogni anno è la Giornata mondiale dedicata a sensibilizzare le persone sulla sicurezza e la cura dei propri dati: sono milioni e milioni quelli che vanno persi ogni anno a causa di blocchi di computer o delle migliaia di cellulari persi o rubati. Senza contare l’aumento di questi anni dei cyberattacchi, anche a importanti infrastrutture informatiche del nostro Paese.



“Questa ricorrenza è utile a ricordare l’importanza di adottare e rivalutare periodicamente le adeguate misure di sicurezza per custodire e proteggere i documenti, le informazioni e i dati, tra cui quelli personali- ricorda appunto l’avvocato Sarah Ungaro, vice presidente di Anorc Professioni, esperto in Diritto dell’informatica e protezione dei dati- Ciò non solo in adempimento a quanto indicato dal Gdpr, ma anche per assicurare tempestive azioni di disaster recovery in ottica di continuità operativa e business continuity in caso di anomalia, incident o data breach”.



Ungaro è anche la coordinatrice della terza classroom del ‘Training’, il nuovo segmento ‘pratico’ del Mastercourse Executive di Anorc, percorso d’eccellenza dedicato alla formazione dei Responsabili della conservazione di oggetti digitali, una figura sempre più richiesta nel mercato del lavoro per le sue competenze interdisciplinari e per la sua estrema attualità. Il ‘Training’ si compone di 4 classroom, pensate come dei veri e propri gruppi di lavoro verticalizzati su: le Linee Guida di AgID, le criticità contrattuali legate al trasferimento di dati personali in Paesi extra Ue, la gestione degli archivi in ambito sanitario e le prossime novità del regolamento eIDAS. Il percorso verrà trasmesso esclusivamente in streaming in 4 date: 5, 12, 19 e 27 aprile (che corrispondono alle 4 classroom) e ogni incontro verrà coordinato rispettivamente dall’avvocato Luigi Foglia, consulente senior, esperto in Diritto dell’informatica e Archivi digitali, dall’avvocato Andrea Lisi, direttore scientifico del Mastercourse, esperto in Diritto applicato all’informatica e Protezione dei dati, appunto l’avvocato Sarah Ungaro, e infine dall’ingegner Giovanni Manca, esperto di Trasformazione digitale e presidente di Anorc.



Il ‘Training’ si caratterizza per il suo approccio pratico e per il confronto diretto con i docenti. Il percorso completo del Mastercourse si completerà poi con il ‘Meddle’, due giorni di full immersion in un campus esclusivo a Milano il 17 e 18 maggio, evento a numero chiuso che offrirà ai partecipanti una nuova esperienza diretta con case study, workshop e business game, e la possibilità di networking sempre con i migliori professionisti del settore. La brochure con il programma completo del ‘Training’, modalità di iscrizione e promozioni attive al link https://anorc.eu/wp-content/uploads/2022/11/Mastercourse-TRAINING.pdf. Il Mastercourse ha ricevuto il patrocinio di Agenzia per l’Italia digitale (AgID), Agi, Aipsi, Andip, Aisis, Clusit, IbiMI, Iip, Procedamus, Sit, S.G.I., Themis, Trust&Wealth Management Journal.

La pagina dedicata all’intero percorso è raggiungibile all’indirizzo: https://anorc.eu/anorc-edu/.