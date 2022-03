Fedez dimesso dall’ospedale: “Si torna a vivere”

ROMA – Fedez ha lasciato il San Raffaele di Milano dove è stato operato qualche giorno fa per un tumore neuroendocrino al pancreas. Ai giornalisti che lo aspettavano all’uscita ha risposto: “Sto bene“. La notizia della fine del ricovero era circolata già nella serata di ieri. A dare notizia delle dimissioni è, però, stato lo stesso rapper che, sui social, ha pubblicato le foto scattate durante la sua permanenza e ha ringraziato lo staff medico che lo ha seguito dal giorno del ricovero. “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita – si legge nel post pubblicato al rientro nel suo appartamento – che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita“.

Il rapper ha aggiunto: “Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente“.

La gioia, condivisa dalla moglie Chiara Ferragni in un altro post, è grande: “Si torna a casa, si torna a vivere”. E l’imprenditrice digitale gli ha fatto eco: “È stata dura ma siamo a casa. Grazie ai dottori, alle infermiere e allo staff del San Raffaele per averci sempre fatto sentire al sicuro e a casa, dandoci sempre speranza”. Il grazie maggiore è, però, “al mio meraviglioso marito per aver combattuto con forza ed essere stato così coraggioso per tutta la nostra famiglia”.