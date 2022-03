A Cervia tornano a volare gli aquiloni di tutto il mondo

CERVIA (Ravenna) – Il cielo sopra la spiaggia di Pinarella di Cervia tornerà a riempirsi di colori, personaggi e forme oniriche provenienti da tutto il mondo. Gli aquiloni del Festival internazionale Artevento, dopo la pausa forzata dalla pandemia, voleranno dal 22 aprile all’1 maggio prossimi per chiedere la pace. Il tema della 42esima edizione infatti è “Un cielo un mondo“, per ribadire che libertà, fratellanza e unità nella diversità sono valori universali.

ATTESI 200 AQUILONI DA 30 PAESI

Circa 200 gli aquilonisti attesi, in arrivo da più di 30 paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Iran, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Polinesia Francese, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tasmania, Usa, Vietnam e non mancheranno quelli dall’Ucraina e dalla Russia.

IL TEMA DELLA 42ESIMA EDIZIONE SARÀ LA PACE

“L’aquilone è da sempre simbolo di libertà, ma anche di pace- spiega Caterina Capelli, art director del festival- per questo abbiamo modificato in corsa il contenuto della 42esima edizione: volevamo parlare principalmente di sostenibilità, ma ovviamente si parlerà soprattutto di diritti umani, dialogo e inclusione per celebrare la pace, soprattutto per dichiarare nettamente il ripudio della guerra“.

Ospiti d’onore del festival per il 2022 sono i bambini delle comunità presenti sul territorio. Il 25 Aprile saranno loro i protagonisti di un laboratorio per “costruire la pace giocando con l’arte e col vento”. Un altro workshop in agenda è “Bee the change”, legato al tema del cambiamento climatico e dedicato alle api.

L’ingresso al Festival è gratuito: su un chilometro di spiaggia ogni giorno, a partire dalle 10, lo spettacolo prevede una grande rassegna di aquiloni statici ed acrobatici, performance, kitesurf, mostre, aree giochi 0-99, spettacoli notturni e laboratori didattici.