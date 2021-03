Covid, 23.904 nuovi casi e 467 morti. Continua calo dei ricoveri

ROMA – Sono 467 i morti accertati per coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le vittime erano state 529. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. I nuovi casi di covid registrati in Italia sono 23.904 a fronte di 351.221 tamponi effettuati per un tasso di positività che torna a salire fino a 6,8%. Ieri erano stati rilevati 16.017 nuovi casi con 301.451 test per un tasso di positività del 5,3%, mancavano però i dati della Regione Sicilia a causa dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Sanità.

Secondo giorno consecutivo di calo per le terapie intensive: sono 3.710 i pazienti ricoverati, 6 in meno di ieri, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 283 (269 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone, in calo di 51unità rispetto a ieri.