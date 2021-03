Di Maio: “Su Regeni e Zaki non arretriamo di un passo”

ROMA – “L’approccio inclusivo non rappresenta un compromesso rispetto a valori come diritti umani o stato di diritto, per questo con l’Egitto non potremo mai arretrare di un passo sulla ricerca di verità e giustizia sulla morte di Giulio Regeni, e proseguiremo ogni sforzo per ottenere il rilascio dello studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki, forti del sostegno dell’Ue e degli Stati membri, ottenuto nel vertice di gennaio”. Lo ha detto oggi Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, intervenendo alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. “Col Cairo– ha proseguito Di Maio- deve restare aperto il canale di dialogo“, anche per l’importanza del ruolo egiziano su dossier quali “Libia e sicurezza energetica”.

