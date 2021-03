Grande successo a Ferrara per l’app che premia i viaggi ‘green’

FERRARA – Si sta rivelando un successo, a Ferrara, l’app ‘Ferrara Play and Go’, che calcola i percorsi fatti pedalando, camminando o usando i mezzi pubblici e che consente di accumulare non solo “chilometri più sostenibili per l’ambiente, ma anche punti che fanno vincere premi“.

Da un primo bilancio aggiornato al 18 marzo, fa infatti sapere il Comune, i 663 iscritti hanno realizzato 14.764 viaggi sostenibili, per un totale di 56.050 chilometri, di cui 42.330 a impatto zero, in bici o a piedi. L’app, lanciata nell’autunno 2020, è ancora disponibile fino al 21 maggio, con interruzione fino al 9 aprile a causa della zona rossa, e i viaggi “sono validati con algoritmi che verificano la modalità di spostamento, rilevata dai sensori presenti nello smartphone”. In questo modo i partecipanti “possono guadagnare punti ‘Green Leaves’ e scalare le classifiche, con premi settimanali e finali per i partecipanti più attivi e virtuosi”.

Soddisfatto l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Balboni, che sottolinea come “tante attività e negozi del nostro territorio abbiano partecipato mettendo in palio premi” settimanali; finora “i più popolari sono stati le magliette della Spal, i buoni pizza e abbonamenti ai mezzi pubblici“. Come premio finale, invece, ci sono smart watch, bici, pernottamento in albergo e abbonamenti annuali ai mezzi pubblici. Gli organizzatori del progetto ferrarese, coordinato dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena con Dedagroup, Politecnico di Milano e Fondazione Bruno Kessler di Trento, evidenziano che “a cinque mesi dal lancio della campagna la partecipazione continua ad aumentare”. La media settimanale dei viaggi è passata da 700-750 nel periodo tra settembre e dicembre 2020 ai 950-1.000 viaggi sostenibili tracciati ogni settimana tra gennaio e febbraio, con un aumento del 40% circa.

LEGGI ANCHE: L’appennino di Parma sperimenta Vigilium, l’app che ‘predice’ i reati