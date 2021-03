Transizione digitale, percorso Anorc per formare i manager di domani

ROMA – Il Mastercourse ‘Formazione, gestione, conservazione e protezione dei contenuti digitali‘, percorso formativo d’eccellenza firmato ANORC apre le iscrizioni primaverili. Il corso rivolto a professionisti della PA, sia del privato che autonomi, aspiranti ad essere manager dei processi digitali, è interamente in modalità streaming e prevede 56 ore di attività didattiche online, divise in 14 giornate consecutive (orario 9.30-13.30). Con un approccio pratico e multidisciplinare sui modelli della governance digitale e della protezione dei dati personali, offre un programma aggiornato alla luce delle ultime novità in materia, tra cui le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (che dal 7 giugno 2021 sostituiranno a tutti gli effetti l’apparato dei tre DPCM risalenti al 2013/2014), nonché gli specifici profili applicativi del GDPR. Il coordinamento scientifico è affidato all’avvocato Andrea Lisi (Studio Legale Lisi Academy), le lezioni sono coordinate da una squadra di avvocati esperti e da professionisti del settore.

LE MATERIE SU CUI VERTERÀ IL MASTERCOURSE

Le materie spaziano sui più importanti e attuali temi relativi alla transizione digitale e al diritto dell’informatica: i contenuti del CAD e delle nuove Linee guida AgID; il documento informatico e le firme elettroniche; la gestione documentale; il sistema di conservazione; la gestione informatica dei documenti aziendali; la protezione dei dati nei sistemi di gestione documentale; le metodologie di analisi dei rischi e l’individuazione delle adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche; le procedure di Privacy Impact Assessment (PIA) e Data Breach; la valutazione e prevenzione dei rischi e verifica della compliance; eCommerce: gli aspetti legali e la tutela dei dati personali; eHealth; banche ed assicurazioni; proprietà intellettuale, valorizzazione digitale del patrimonio documentale, storico, artistico e culturale; trasformazione digitale della PA e servizi on line.

Il Mastercourse è un corso personalizzabile. Ci si può iscrivere al percorso completo oppure seguire singoli moduli o singole giornate, a seconda delle esigenze Tutte le informazioni, le quote di iscrizione e il programma al link: https://anorc.eu/associazione/mastercourse-formazione-gestione-conservazione-e-protezione-dei-contenuti-digitali/ È previsto uno sconto per le iscrizioni al corso integrale che perverranno entro il 29 aprile: il 40% per i soci e convenzionati il 30% per gli esterni.