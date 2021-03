A Tokyo solo l’1,35% della popolazione ha sviluppato gli anticorpi anti Covid

TOKYO – Lo studio condotto a dicembre dello scorso anno dal ministero della Salute sulla popolazione di Tokyo, i cui risultati sono stati esaminati nei mesi scorsi e diffusi oggi in un report ufficiale, ha messo in evidenza come solamente l’1,35% dei residenti nella capitale presenti anticorpi contro il CoViD-19.



Il test sugli anticorpi, il secondo effettuato da inizio pandemia, ha comunque evidenziato un aumento di oltre 13 volte del livello di immunità della popolazione rispetto al primo test, condotto nel giugno del 2020, che segnalava appena lo 0,69% di popolazione immune.



“Sebbene il tasso presenti differenze tra le varie prefetture, è chiaro che la stragrande maggioranza delle persone non ha ancora sviluppato anticorpi in grado di proteggere dall’infezione e che la popolazione giapponese è molto lontana dall’aver sviluppato la cosiddetta immunità di gregge”, ha commentato il ministero nella nota introduttiva al rapporto pubblicato.