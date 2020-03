FOTO | VIDEO | Coronavirus, a Bologna arrivano altri mezzi militari con defunti dalla Lombardia

LEGGI ANCHE: VIDEO | Ore 12: a Bologna campane nel deserto per le vittime del coronavirus



Barbieri non si sbilancia sui numeri esatti, chiarendo che “abbiamo voluto tenere un basso profilo, perchè quello che ci interessa in questo momento è fare”, con un lavoro di “triangolazione con Carabinieri ed Esercito”. Per quanto riguarda gli arrivi, “ci saranno altri momenti. Stiamo pianificando arrivi e restituzioni dell’urna“: un’operazione che si svolge mediamente “nel giro di tre-quattro giorni”. Attualmente, prosegue Barbieri, “stiamo tenendo il forno acceso 20 ore al giorno, con doppi turni e un progetto di organizzazione”. Ma nonostante il periodo intensissimo e drammatico, “non ci sono ammassi: stiamo cercando di fare le cose fatte bene”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, a Bergamo situazione drammatica: una sepoltura ogni ora