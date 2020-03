FOTO | VIDEO | Coronavirus, da solo a Ponte Vecchio nella Firenze storica vuota

FIRENZE – “Sono solo, solo il suono del mio passo“. Se non fosse una maledetta tragedia, la strofa disegnata dalla PFM per ‘Impressioni di settembre’ calzerebbe quasi perfetta. Invece è una maledetta tragedia e Ponte Vecchio così vuoto è un pugno nello stomaco. In quello che per Firenze è una sorta di triangolo delle Bermuda, capace di ‘inghiottire’ migliaia di turisti ogni giorno, in bassa o in alta stagione, nell’epoca della pandemia globale il paesaggio è necessariamente lunare. A far rumore ci sono solo i mezzi del cantiere sul lungarno degli Acciaiuoli. L’unico segnale di vita, poi solo il silenzio del lockdown salva vite.

Meta obbligatoria per chi raggiunge la città di Dante, per quel ‘romanticismo’ vacanziero un po’ confezionato, quel pezzo di città così celebre nel mondo progettato da Taddeo Gaddi o da Neri di Fioravante (si dibatte ancora sull’attribuzione) nel ‘400 divenne la casa dei ‘beccai’, i macellai, che così potevano gettare in Arno gli scarti della carne. Poi nel ‘500 Giorgio Vasari costruì il suo Corridoio e arrivarono gli orafi: dalla carne all’oro, sempre come vollero i Medici. Dall’oro al vuoto.