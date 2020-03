Coronavirus, il trend si conferma in calo: 2.107 nuovi positivi e 837 decessi

MILANO – Sono 837 i nuovi decessi per coronavirus registrati nella giornata di oggi. Il totale dei morti sale quindi a 12.428. I nuovi casi positivi, invece, sono 2.107, in aumento rispetto a ieri (ma sono stati analizzati 6.000 tamponi in più) ma si confermano su livelli più bassi rispetto alla settimana passata. Il totale dei positivi è di 77.635, di questi 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 ricoverati con sintomi e 45.420, pari al 59%, è in isolamento a casa. Per quanto riguarda le persone guarite, oggi sono 1.109, per un totale di 15.729. Questi i dati diffusi questo pomeriggio dalla Protezione civile sull’andamento dell’emergenza coronavirus in Italia.



Nella giornata di ieri i nuovi contagi erano 1.648, in diminuzione rispetto ai 3.815 di domenica. Il totale delle persone positive al coronavirus era di 75.528. Erano invece 812 i deceduti, per un totale di 11.591.



