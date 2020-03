Coronavirus, L. Buttiglione (LB Macro): “Pil giù del 15%, servono 200 miliardi”

ROMA – “Quest’anno credo si debba pensare a una caduta del Pil tra il 10 e, piu’ probabilmente, il 15 per cento, per metterci una toppa saranno necessari circa 200 miliardi e solo per quest’anno; altrettanti il prossimo anno, se no il paese non riuscira’ a ripartire”. Lo dice Luigi Buttiglione, Ceo e fondatore di LB Macro, in passato dirigente di Bankitalia e Bce, intervistato dal direttore della Dire via Skype.

“Siamo di fronte alla piu’ grossa crisi economica dell’ultimo secolo, dobbiamo tornare al 1929 per un episodio cosi’ profondo, purtroppo la caduta del pil in tutte le grandi economie e’ talmente pronunciata che si possono solo mettere delle toppe e sperare, la cosa piu’ importante e’ far arrivare denaro a famiglie e imprese, l’esigenza umanitaria e’ primaria”, prosegue.

“Non c’e’ modo di fermare la caduta del pil, colpisce tutti ma non allo stesso modo, non tutti hanno la stessa capacita’ di risposta. Il nostro paese e’ uno dei piu fragili” e i tempi di ripresa non sono brevi. Peraltro, sottolinea, “la risposta immediata delle nostre autorita’ e’ stata molto piccola, all’inizio e’ stato sottovalutato” il pericolo, “abbiamo visto un’escalation di pacchetti“, si e’ passati da 3 a 50 miliardi.

“C’e’ stato un continuo inseguimento, ma in queste situazioni bisogna andare davanti”, l’azione del governo “ha portato piu moduli che denaro agli italiani e questo non e’ positivo”.

Buttiglione mette in evidenza il “malfunzionamento dell’area euro, quello che sta venendo al pettine non e’ tanto che la Germania e’ cattiva, ma che purtroppo l’unione monetaria e’ monca, dagli inizi non e’ stata concepita una unione fiscale e bancaria, e’ difficile che poi improvvisamente si possano mettere in comune gli eurobond quando una politica fiscale comune non c’e’. Non e’ bello accusare la Germania di scarsa cooperazione, lo si puo’ fare per altri profili ma per questo credo non sia giusto”.