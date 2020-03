Tg Musica, edizione del 31 marzo 2020

CORONAVIRUS, MI AMI FESTIVAL RINVIATO A SETTEMBRE

Il Mi Ami Festival, che da 16 anni apre la stagione musicale estiva da Milano, è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus. La kermesse si svolgerà a settembre, dal 18 al 20. La location rimane la stessa: l’Idroscalo presso il Circolo Magnolia. Lo fanno sapere gli organizzatori con una nota ufficiale. Grande il rammarico ma la decisione era inevitabile vista l’incertezza della situazione attuale. Il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 29 al 31 maggio. Nei prossimi mesi verrà annunciata la line up ufficiale.

I BACKSTREET BOYS SI RIUNISCONO PER UN LIVE A DISTANZA

I Backstreet Boys di nuovo insieme ma a distanza. Nick, Kevin, AJ, Brian e Howie si sono riuniti per partecipare all’iHeart Living Room Concert for America, l’evento benefico organizzato per raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus. Lo storico gruppo, ognuno dalla propria abitazione, ha cantato “I want it that way”, uno dei suoi pezzi più celebri. Al gruppo, nello show musicale condotto da Elton John e andato in onda su Fox, si sono uniti anche Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey e Billie Joe Armstrong dei Green Day.

ACHILLE LAURO TORNA CON UN NUOVO SINGOLO, “16 MARZO”

Achille Lauro, a quasi due mesi dalla fine del settantesimo Festival di Sanremo che lo ha visto partecipare con “Me ne frego”, torna con una nuova canzone. È su tutte le piattaforme dal 3 aprile “16 marzo”, un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici e nostalgici nata nei primi giorni di quarantena. Si tratta del primo brano che Lauro fa uscire per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è direttore creativo e con la quale pubblicherà presto il suo prossimo disco di inediti “1990”.

SU YOUTUBE IL DOCUMENTARIO SU “POST POP DEPRESSION” DI IGGY POP

Nel 2016 Iggy Pop pubblicava “Post pop depression”, il suo diciassettesimo disco di inediti. A quattro anni dalla release, l’iguana del rock fa un regalo ai suoi fan in questo periodo di quarantena e arriva su YouTube con un documentario che racconta come è nato l’album. “American Valhalla”, titolo che riprende quello di uno dei brani del lavoro, è prodotto da Eagle Rock e realizzato da Josh Homme e Andreas Neumann. Il documentario, già disponibile in formato fisico e digitale, è online per tutti da lunedì 30 marzo come monito ai seguaci dell’artista. “Siamo impegnati per assicurarci che restiate a casa”, ha scritto su Instagram Iggy.