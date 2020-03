Coronavirus, la ministra Dadone (M5s): “Parlamentari si dimezzino lo stipendio”

ROMA – “Tutti i parlamentari si dimezzino lo stipendio come fanno dal 2013 gli eletti del MoVimento 5 Stelle. Tante volte, in passato, abbiamo provato invano a sensibilizzare le altre forze politiche sulla necessita’ di mostrare reale vicinanza a una Italia in difficolta’. Non e’ una questione solo di soldi, ma simbolica, di consonanza con l’intera collettivita’… una questione di equita’ e di riduzione dello scollamento tra chi gestisce il Paese e chi lo vive ogni giorno”. Lo scrive su facebook Fabiana Dadone, ministra della Pa.



“L’appello e’ caduto piu’ volte nel vuoto- aggiunge-. Oggi, pero’, ci troviamo di fronte a una pandemia che sta affliggendo il mondo intero e che ha fatto giungere al pettine molti nodi, compreso questo. Credo sia giunto il momento per un passo in qualche modo storico. Se non ora, quando?”.



“Anche il Parlamento puo’ e deve fare la sua parte. E non solo lavorando su leggi e decreti- dice ancora-. Il MoVimento 5 Stelle ha restituito finora alla collettivita’ 110 milioni. Da quando e’ scoppiata l’epidemia, abbiamo gia’ donato 3 milioni alla Protezione civile per l’acquisto di materiale sanitario. Un segnale di solidarieta’ e’ arrivato persino dal mondo del calcio professionistico che, pur con guadagni nettamente superiori, viene pero’ spesso e tristemente accomunato alla politica quando si parla di settori staccati e insensibili alle sorti del Paese reale”.



Bene, conclude, “e’ il momento di fare tutti la nostra parte, come gia’ fanno i portavoce del M5S. Tutti. Proporremo agli Uffici di Presidenza di Camera e Senato di deliberare il taglio degli stipendi e di devolvere i fondi a beneficio dei cittadini in questa fase di emergenza. Non risolveremo i problemi del Paese, ma daremo un segno concreto di vicinanza alla nostra comunita’ nazionale”.