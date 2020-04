ROMA – Film, programmi di approfondimento e uno show benefico animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Su Rai 1 lo show musicale organizzato per raccogliere fondi per la Protezione civile, contro il Covid-19, mentre su Rai Movie alle 21.10 per il ciclo ‘Orgoglio italiano’ si ride con il film ‘Song ‘e Napule’ dei Manetti Bros. Per gli amanti del cinema da non perdere su Tv20 remake del cult ‘Old Boy’ (21.14) diretto da Spike Lee.

Rai 1

Musica che unisce | 20.30

La Rai scende in campo con il meglio della musica e dello spettacolo italiano per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro ‪il Coronavirus.

Rai 2 TG2 Post | 21.20 TG2 Post – Rubrica informativa del TG2 Direttore Gennaro Sangiuliano Rai 3 #cartabianca | 21.45 In primo piano ancora l’emergenza legata al coronavirus. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese. Rete 4 La ragazza del dipinto | 21.30