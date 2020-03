Coronavirus, Emiliano: “A lavoro per potenziare piano ospedaliero”

BARI – Nel consueto messaggio della buonanotte, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, posta una foto. È la facciata illuminata con il tricolore dell’ospedale Moscati di Taranto, diventato centro Covid nella città e provincia ionica.

“Il tricolore illumina l’ospedale Moscati di Taranto. Sono dieci – scrive – le grandi strutture ospedaliere in tutta la Regione che abbiamo dedicato alla cura dei pazienti Covid. Stiamo lavorando senza sosta in questi giorni al potenziamento del piano ospedaliero coronavirus della Regione Puglia, per aggiungere nuovi posti letto, perchè dobbiamo essere attrezzati e preparati a gestire le settimane che verranno al meglio. Si dorme poco e si lavora tanto, ma va bene cosi'”.

Nella struttura ospedaliera tarantina sono ora ricoverate 58 persone risultate positive al coronavirus. Di queste, 9 sono in Rianimazione, 22 ricoverate nel reparto di Pneumologia e 27 in Malattie infettive. Alcune attendono di essere sottoposte al secondo tampone per la conferma della positività.