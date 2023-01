Fanuli (Lega) alla Dire: “Roma-Lido fotografia dei trasporti al collasso nel Lazio”

“E’ davvero del tutto inaccettabile la vicenda della Roma-Lido, che continua a perdere pezzi. È inaccettabile che siano stati stanziati fondi mai utilizzati. Quattro corse funzionanti lungo tutta la linea ferroviaria sono assolutamente insufficienti. I cittadini non meritano una situazione del genere e devono invece poter fare affidamento su mezzi di spostamento più adeguati alle loro esigenze quotidiane.

Nessuno si occupa di loro, il sindaco Gualtieri non si preoccupa delle condizioni dei pendolari, che sono sempre più allo stremo”. Lo afferma all’agenzia Dire Eloisa Fanuli, candidata della Lega al consiglio regionale del Lazio, commentando le ultime notizie relative alla tratta ferroviaria tra Roma e Ostia Lido: un treno in manutenzione e uno in officina per un guasto tecnico, con soli quattro convogli che percorrono i 28 chilometri di binari tra il litorale e la Capitale, con una perdita stimata di traffico ferroviario pari al 30%.

“Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini– aggiunge l’esponente della Lega- ha già predisposto il rilascio dei fondi per definire la questione della Roma-Lido.

Bisogna intervenire quanto prima. Lo dobbiamo ai cittadini che ogni giorno utilizzano quel tratto di linea ferroviaria”.

“Ingessare la nostra città in questo modo e paralizzare ogni giorno una parte di Roma sud– conclude Fanuli– è davvero inaccettabile: i disagi non sono più tollerabili. Siamo pronti a organizzare delle manifestazioni qualora la situazione dovesse permanere in questo stato”.

