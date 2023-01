I Pinguini Tattici Nucleari volano in Islanda: a maggio il loro primo live a Reykjavik

ROMA – Cinque viaggiatori professionisti decidono di condividere le loro incredibili esperienze, non più solo sui social, ma anche con chi cerca un viaggio diverso, che unisca le bellezze naturali e culturali con quella dose di magia che solo una band di successo, un astronomo o esponenti del mondo dello sport possono dare. SiVola è un nuovo modo di concepire il turismo creato da chi del turismo ne ha fatto un mestiere e porterà per la prima volta i Pinguini Tattici Nucleari dal vivo in Islanda.



Dopo anni di viaggi individuali, raccontati tramite i social, Nicolò Balini (humansafari), Carlo J Laurora (italianyes), Claudio Pelizzeni (triptherapy), Daniel Mazza (mondoaeroporto) e Stefano Cantarini (stefano_cantarini) decidono di ampliare il gruppo, aprendosi a un numero di utenti sempre più ampio che diventano veri e propri compagni d’avventura. Il viaggio si trasforma così in un’esperienza da vivere con persone che, grazie alla loro presenza sui social e sul web, ti sembra di conoscere già. Sono loro a coordinare i viaggi e a metterci la firma, oltre che la faccia. Grazie all’esperienza maturata in anni con lo zaino in spalla sanno come rendere ogni avventura diversa e, per renderla ancora più unica e irripetibile, hanno deciso di coinvolgere personalità esterne per arricchire i viaggi con esperienze culturali, artistiche e scientifiche, uniche e irripetibili.

Basta immaginare le stelle alle Hawaii raccontate da Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, i viaggi sportivi negli USA con Overtime per assistere all’NBA o un full trip nel Regno Unito con Calciatoribrutti per i più appassionati di calcio; un tour del Giappone con Dario Moccia, il più importante streamer italiano, fino ad arrivare ai viaggi con il divulgatore scientifico Adrian Fartade e a quelli, come quest’ultimo, dedicati alla musica.



Racconta Nicolò Balini, uno dei founder della startup che in poco tempo ha conquistato centinaia di migliaia di persone: “SiVola è ciò che ottieni quando unisci la passione per il viaggio di chi ne ha fatto un mestiere alla voglia di rivoluzionare il travel italiano. Siamo la risposta alla domanda ‘cosa manca al settore del turismo in Italia?’ Con SiVola sai con chi viaggi e non sei un semplice cliente, ma un compagno di viaggio”.



È quindi dall’idea di regalare un viaggio indimenticabile che vengono coinvolti i Pinguini Tattici Nucleari per un live a sorpresa l’8 maggio in Islanda nella storica Harpa di Reykjavik, a conclusione di un viaggio (andato subito sold out). Dopo 8 giorni nella terra di fuoco e ghiaccio, i viaggiatori concluderanno la loro esperienza con un intimo concerto della band italiana dei record, per quello che vuole essere un primo esperimento di SiVola Fest, uno evento speciale dedicato alla musica live che non solo vuole lasciare un ricordo indelebile nei viaggiatori ma anche negli artisti.