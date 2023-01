Le diaspore protagoniste, sabato 4 febbraio torna il Summit nazionale

ROMA – Non semplici partecipanti ma attrici protagoniste, chiamate a esprimere leadership in partenariati su più livelli per la cooperazione allo sviluppo: sono le diaspore, nella proposta della quarta edizione del Summit nazionale delle diaspore, in programma a Roma sabato 4 febbraio. L’appuntamento è parte del progetto ‘Draft the Future – Towards a Diaspora Forum in Italy’, finanziato dalla Cooperazione italiana e implementato dall’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e l’associazione Le Reseau.

Il titolo della quarta edizione è ‘Protagonismo e leadership delle diaspore nella cooperazione allo sviluppo‘. Dibattiti, relazioni e soprattutto dialoghi si terranno a partire dalle ore 9.30 al Centro congressi Angelicum, in largo Angelicum 1. “Esserci, conoscersi, costruire insieme la cooperazione allo sviluppo” è lo slogan con cui siamo partiti nel 2017 per manifestare la presenza delle diaspore nella Cooperazione italiana” sottolinea Mehret Tewolde Weldemicael, vicepresidente di Le Réseau. “Ci siamo conosciuti e abbiamo supportato con delle formazioni le associazioni delle diaspore nelle prime due fasi di progetto; oggi con ‘Draft the Future’ si apre la terza fase nella quale le diaspore, oltre a essere presenti nella cooperazione, devono continuare a costruire e formalizzare la propria partecipazione soprattutto in partenariati multilivello“.

Sulla stessa linea Laurence Hart, direttore dell’Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell’Oim. “Il Summit nazionale delle diaspore rappresenta un’importante occasione per continuare a stimolare il dialogo tra le diaspore a livello nazionale e anche internazionale” sottolinea Hart. “Insieme con una serie di attività programmate, questa iniziativa porterà alla nascita del Forum nazionale delle diaspore, come risultato naturale di quanto già inquadrato nella legge 125/2014, e sarà un’ulteriore possibilità per le diaspore di incontrare gli stakeholder della Cooperazione allo sviluppo”.

Per informarsi e partecipare è possibile iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3k6Fals Info: [email protected]/ www.summitdiaspore.org.