VIDEO | Incendio in centro a Pescara: fiamme alte 10 metri da un cassonetto, danni a una banca

ROMA – Paura questa mattina nel centro di Pescara per un incendio che si è sprigionato da un cassonetto in via Roma. Molte persone sono scese in strada spaventate e hanno allertato i vigili del Fuoco, che alle 8 erano già sul posto. Dal cassonetto si sono sviluppate fiamme alte decine di metri e una densa colonna di fumo che hanno danneggiato la facciata della Banca Intesa San Paolo situata all’angolo tra via Roma e Corso Vittorio Emanuele. L’Istituto è stato chiuso per motivi di sicurezza. Ancora ignote le cause dell’incendio che ha causato danni ai locali nelle vicinanze, ma non ha coinvolto nessuna persona.

