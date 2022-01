Maltempo in Campania, in arrivo venti forti e mareggiate

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta, valevole per tutto il territorio regionale, è in vigore dalle 6 di domani mattina, martedì 1 febbraio, fino alle 6 di mercoledì 2 febbraio.



La Protezione Civile ricorda inoltre che, non essendo previste piogge e temporali, per la sola allerta “vento e mare” non esiste un codice colore particolare quindi, come in questo caso, il bollettino deve considerarsi di colore “verde”.