Eriksen riparte dall’Inghilterra: ha firmato con il Brentford

(Foto dal profilo Twitter del Brentford)

ROMA – L’ex centrocampista dell’Inter Christian Eriksen è ufficialmente un giocatore del Brentford. Il centrocampista danese, 29 anni, ha firmato un contratto che lo lega al club di Premier League fino al termine della stagione dopo aver superato le visite mediche. Per Eriksen si tratta dunque del ritorno in una competizione dopo l’arresto cardiaco in campo dell’estate scorsa durante gli Europei, che lo ha costretto poi a subire l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

IL MESSAGGIO DELL’INTER

Il giocatore, che nelle scorse settimane ha rescisso il suo contratto con l’Inter poiché per le norme italiane non sarebbe potuto tornare a giocare, arriverà nel Regno Unito nei prossimi giorni, fa sapere il club, e ha ricevuto il vaccino anti Covid-19. Tramite i propri canali social, l’Inter ha voluto mandare un augurio a Eriksen: “Buona fortuna per la tua nuova avventura. Siamo felici di rivederti in campo“. Ad accompagnare le parole due cuori nerazzurri e la scritta ‘Forever’. Il 29enne centrocampista danese ha lasciato l’Inter nel dicembre scorso.