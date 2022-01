Venerdì iniziano le Olimpiadi invernali di Pechino. Migliorano le condizioni di Sofia Goggia

(Foto Facebook Italia Team)

ROMA – La sciatrice azzurra Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della sciatrice, infortunatosi nel corso del supergigante femminile di Cortina disputato domenica 23 gennaio. La 29enne bergamasca sta lottando contro il tempo per essere pronta per le Olimpiadi invernali di Pechino, che si aprono venerdì.

OBIETTIVO DISCESA LIBERA

Dopo aver dovuto rinunciare a essere la portabandiera della spedizione italiana in Cina, nei prossimi giorni Goggia sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche che hanno avuto successo in questo periodo. L’obiettivo numero uno è essere pronta per il 15 febbraio, giorno della discesa libera di cui Sofia è campionessa olimpica in carica dopo l’oro conquistato a PyeongChang nel 2018.

“LE COSE VANNO COME SPERATO”

“Le cose stanno progredendo nel modo sperato – commenta la sciatrice azzurra – Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione”.

37 NUOVI CASI COVID NELLE ULTIME 24 ORE

Intanto, organizzatori e atleti devono fare i conti con la pandemia: sono in totale 37 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore dagli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022: 28 sono stati confermati attraverso tamponi effettuati in aeroporto e 8 di questi fanno riferimento ad atleti o delegazioni; gli altri 9 casi sono stati accertati all’interno del ‘circuito chiuso’, di cui 4 fanno riferimento ad atleti e gruppi squadra.