Con l’indennità da assessore la senatrice Spinelli “assume” nel suo Comune

RIMINI – Rinuncia alla sua indennità da assessore per contribuire all’assunzione di un nuovo dipendente. La vicesindaco del Comune di Coriano, in provincia di Rimini, la parlamentare di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, sceglie dunque di destinare la sua indennità di funzione dell’anno 2023, pari a 18.000 euro, all’ingresso di un nuovo operaio per lo svolgimento di mansioni utili al territorio.

INDENNITÀ PER CONTRIBUIRE AD ASSUNZIONE OPERAIO

Come spiega la diretta interessata, “è la legge che prevede di rinunciare al doppio incarico, così ho deciso di proseguire la mia attività di amministratore comunale a Coriano, per la quale i cittadini mi hanno premiata, e di destinare la mia indennità all’ingresso di una ulteriore figura professionale nella macchina comunale”.

Nel bilancio di previsione del Comune sono così state previste le risorse di indennità di Spinelli, calcolate da gennaio a dicembre, per spostarle in un altro capitolo del bilancio di previsione riguardante il personale. Il documento è stato approvato ieri sera, con Spinelli che ha seguito dall’aeroporto la votazione.

