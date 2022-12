Video| Un domatore del Circo Amedeo Orfei aggredito da una tigre durante uno spettacolo

LECCE – “Il nostro è un mondo fatto di grande amore per gli animali, così come lo stesso Ivan dimostra al pubblico nei suoi spettacoli. Le tigri sono animali affascinanti e saperle addomesticare e instaurare un rapporto di fiducia con l’uomo è un’arte che da centinaia di anni avviene non solo nel mondo del Circo. L’incidente però può capitare e il coraggio dimostrato da chi come lui svolge questo mestiere è encomiabile”.

È quanto si legge nel post pubblicato sui social dalla direzione del Marina Orfei Circus dopo quanto accaduto a Surbo (Lecce) dove, nel corso dello spettacolo, il domatore Ivan Orfei è stato azzannato da una delle sue tigri. L’uomo, subito soccorso, ha riportato ferita a una gamba, a un braccio e al collo e ora è ricoverato nell’ospedale Fazzi di Lecce.

“Ivan, addestratore professionista di grande bravura, è stato colpito da una tigre durante lo spettacolo e ha subito ferite per fortuna lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione“, continua il post con cui la direzione che augura alla vittima “un ritorno al più presto in pista, al fianco della sua famiglia e dei suoi amici animali”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it