Ecco la Giunta della città metropolitana di Roma: è Sanna il vice Gualtieri

ROMA – Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato poco fa la neoeletta Giunta della città metropolitana di Roma. Il vicesindaco è Pierluigi Sanna, primo cittadino di Colleferro, che avrà anche le deleghe al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali.

Ecco gli altri componenti della Giunta: Tiziana Biolghini, assessore alle Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione; Manuela Chioccia, assessore alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture; Rocco Ferraro è stato eletto come assessore alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali; Cristina Michetelli sarà l’assessore al Bilancio e Patrimonio; Daniele Parrucci eletto assessore all’Edilizia scolastica, agli Impianti sportivi e alle politiche della formazione; Alessia Pieretti sarà la nuova assessore all’Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia; Damiano Pucci sarà il nuovo assessore alla Pianificazione urbanistica, alla Pianificazione strategica, all’Agricoltura e alla Difesa del suolo.

GUALTIERI: “INSIEME PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO”

“La giunta metropolitana è un ente molto importante che io voglio rilanciare perché ha delle competenze signiicative e un ruolo molto importante nel Pnrr. Perché ci sono una serie di fondi che passano per la città metropolitana, a partire dai piani urbani integrati e molte delle risorse per le scuole, ed è fondamentale anche per un governo integrato del territorio che è strettamente collegato e interdipendente. Roma capitale e i comuni metropolitani vivono e lavorano in stretta osmosi“. Lo ha detto il sindaco della città metropolitana Roberto Gualtieri al termine della prima seduta del Consiglio.

“Molti cittadini si spostano, le imprese, le attività produttive sono insediate nell’insieme del territorio della città metropolitana e quindi per governare il territorio, per sostenere lo sviluppo, l’ambiente, l’occupazione, il sociale e la formazione occorre assumere questa dimensione della città metropolitana come fondamentale e strategica. Noi oggi – ha concluso Gualtieri – ci siamo presentati con una squadra, ma anche con l’impegno a lavorare insieme tutti i consiglieri, la maggioranza, l’opposizione e anche i comuni metropolitani in una grande alleanza territoriale per il rilancio della città metropolitana di Roma”.