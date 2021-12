L’Italia finisce nella lista nera della Germania: “Non andateci”

ROMA – L’Italia finisce nella ‘lista nera’ della Germania sul fronte coronavirus. A partire da sabato 1 gennaio il nostro paese, insieme a Canada, Malta e San Marino, farà infatti parte di un ristretto gruppo indicato dalle autorità tedesche ‘ad alto rischio Covid-19’. La decisione del governo di Berlino fa seguito alle indicazioni del Robert Koch Institut.

Chi arriva in Germania da una zona ad alto rischio privo di vaccinazione completa è obbligato a stare in quarantena per dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno dopo un test negativo.

