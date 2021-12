La denuncia di Sea Watch 3: “A bordo 14 bambini di meno di un anno, fateli sbarcare”

ROMA – “Ieri la Guardia Costiera ha portato latte in polvere e pannolini su #SeaWatch3. Bambini piccoli e persone bisognose di assistenza non possono stare oltre su una nave. A bordo 14 bambini di meno di un anno, il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare. Fateli sbarcare”. Così su Twitter l’organizzazione tedesca.