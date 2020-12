NAPOLI – È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l’iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili sono quattro case-albergo: Villa Paradiso a Parolise; Villa Troisi a Montefalcone; Fabrizio Guarino a Solofra; e Nicolò De Filippis a Santa Lucia di Serino. La parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, ha delle maniche da indossare per abbracciare, accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura fugando il rischio di contagio da Covid-19.