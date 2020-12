A Ferrara chiude il centro per i fuochi di Capodanno al Castello

FERRARA – Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, chiude le vie e le piazze vicine al Castello estense dalle 19.30 di domani all’1.30 dell’1 gennaio. Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che prevede “la chiusura al pubblico, comprese le attività degli artisti di strada”, delle vie e delle piazze in questione, in quanto domani “verrà realizzato, nell’ambito dell’evento ‘Festa di Capodanno’, lo spettacolo pirotecnico dell’incendio del Castello”.

Nel dettaglio, l’ordinanza riguarda piazza Castello, largo Castello, viale Cavour nel tratto da via Spadari a largo Castello, controviale di Cavour nel tratto da via Spadari a largo Castello, corso Giovecca nel tratto da via Boldini a largo Castello, corso Ercole I d’Este nel tratto da largo Castello a via Padiglioni, via Borgoleoni nel tratto da largo Castello a via Padiglioni, via Baruffaldi, via Frizzi nel tratto da largo Castello a via della Luna, via della Luna, piazza della Repubblica, corso Martiri della libertà nel tratto da via Adelardi a largo Castello, piazza Savonarola e via Cairoli nel tratto da corso Martiri della libertà a via dei Teatini. In queste vie e piazze, conclude l’amministrazione, “viene fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti (attività di asporto consentita fino alle ore 22, mentre la consegna a domicilio è senza limite di orario), dell’accesso alle abitazioni private e dell’accesso al personale addetto alla realizzazione della ‘Festa di Capodanno’ in piazza Castello.

LEGGI ANCHE: Il Capodanno bolognese punta sulle sue stelle: Vasco e Morandi