Whirlpool, “Sulla mia pelle”: il calendario che ripercorre venti mesi di lotta

NAPOLI – “Fervono i preparativi allo stabilimento Whirlpool di via Argine 310 a Napoli per l’evento solidale di beneficenza che si svolgerà a partire dalle ore 15 per la presentazione del calendario 2021 “Sulla nostra pelle”. Il calendario ripercorre attraverso le immagini i venti mesi di lotta delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno subendo sulla propria pelle le decisioni della multinazionale. Un racconto fatto di forza, determinazione, dignità, resistenza”. Così in una nota del Cral Whirlpool Napoli. “All’iniziativa di lotta e solidarietà parteciperanno istituzioni, forze politiche, sindacati, artisti, associazioni e rappresentanti della società civile.

Tantissimi i contributi del mondo dell’informazione e dello spettacolo, in presenza e in video, che si susseguiranno a partire da Alessandro Siani, Ascanio Celestini, Gad Lerner, Sergio Castellitto, Riccardo Iacona, Tosca Donati, Fortunato Cerlino, Vauro Senesi, Michele Salvemini in arte Caparezza, Rosaria De Cicco, Oscar Di Maio e Alessandra Borrelli, Peppe Iodice, Lucio Allocca, Nunzia Schiano, Daniela Ioia, Arduino Speranza e tanti altri”. Tra gli altri sono previsti gli interventi del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del senatore Sandro Ruotolo, di Don Luigi Ciotti, del Cardinale Crescenzio Sepe, di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo. Parteciperanno all’evento la segretaria generale Fiom-Cgil Francesca Re David, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il segretario generale Cisl Annamaria Furlan, e il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. Sarà presente la segretaria nazionale Fiom Barbara Tibaldi, parteciperanno Massimiliano Nobis segretario nazionale Fim e Gianluca Ficco segretario nazionale Uilm e ci saranno Nicola Ricci segretario generale Cgil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati segretario generale Uil Campania. Prenderanno parte all’iniziativa i segretari provinciali e regionali di Fim, Fiom, Uilm.

“Le prime 3 copie del calendario saranno messe all’asta dall’attore Michele Caputo e – ancora la nota – il ricavato della serata sarà destinato al “Fondo di resistenza dei dipendenti Whirlpool Napoli”, al fine di sostenere la vertenza dei lavoratori perché la lotta continua. Noi non molliamo”. Autrice delle foto è Tamara Casula. L’evento di oggi sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Cral Whirlpool: https://www.facebook.com/CralWhirlpoolNapoli