Maltempo in Emilia-Romagna: fine anno sotto zero, neve in quota

BOLOGNA – Migliora il tempo in Emilia-Romagna ma le temperature scendono decisamente sotto zero. L’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale per le 24 ore di domani, 31 dicembre, prevede in mattinata una “decisa flessione delle temperature minime con valori attorno a -5 gradi sulle pianure occidentali e fino a -8 sui rilievi occidentali con gelate estese”. Dalle ore serali, poi, “nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose a quote attorno i 1.000 metri”.

Sulla costa ferrarese le previsioni di altezza d’onda e di livello del mare sono sotto la soglia di attenzione. Tuttavia, “considerando lo stato di vulnerabilità delle spiagge dovuto ai precedenti eventi, non si escludono locali fenomeni di ingressione marina”.

