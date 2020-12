La Croazia trema ancora: due nuove scosse di terremoto

TRIESTE – La terra trema ancora in Croazia. Dopo il forte sisma di ieri, due nuove scosse si sono sentite questa mattina, alle 6.14 e alle 6.26, rispettivamente di magnitudo 4.9 e 4.7 della scala Richter, svegliando anche gli abitanti di Trieste. Intanto in tutto il Friuli Venezia Giulia molte persone si stanno mobilitando raccogliendo fondi e beni di prima necessità, da destinare a Petrinja e Sisak, le zone a sud di Zagabria più colpite dal terremoto. Nella sede della Protezione civile di Palmanova sono in partenza anche cinque mezzi con a bordo 50 tende da campo, che raggiungeranno oggi la Croazia.