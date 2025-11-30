Basket, una storica Italia passa in Lituania e riparte la corsa mondiale

ROMA – Splendida Italbasket a Klaipeda. Gli azzurri battono per la prima volta nella storia la Lituania (81-82) a domicilio in una gara ufficiale e colgono un successo pesantissimo sulla via per la qualificazione al Mondiale. Una vittoria fatta di concentrazione e determinazione per tutti i 40 minuti che, unita a quella della Gran Bretagna in Islanda, porta tutte e quattro le squadre a pari punti con una vittoria e una sconfitta per ciascuno al termine della prima ‘finestra’.

I MIGLIORI IN CAMPO

Miglior marcatore di serata Gabriele Procida, che ritocca il suo career high in Nazionale mettendo a segno 24 punti e superando i 16 di Tortona. Più che decisivi i suoi 18 punti in 7 minuti nell’ultimo quarto del match. In doppia cifra anche Stefano Tonut (16) e Nico Mannion (15). Primi punti in Nazionale per Luigi Suigo.

Prima dell’inizio della gara, la Federazione lituana ha salutato Achille Polonara mostrando la sua foto sul maxischermo.

I PROSSIMI MATCH

Gli azzurri torneranno in campo nel 2026 per il back to back contro la Gran Bretagna che si prospetta determinante sulla via per la qualificazione alla rassegna iridata. Primo match nel Regno Unito il 27 febbraio (sede da definire) e ritorno il 2 marzo al Modigliani Forum di Livorno. Il girone si chiuderà con la terza ‘finestra’ il 2 luglio (Islanda-Italia, sede da definire) e il 5 luglio (Italia-Lituania, sede da definire).

Così il presidente Fip Giovanni Petrucci: “Una grande vittoria ottenuta da una squadra giovane e che ha un futuro roseo. Ci avevano dati per spacciati troppo presto. Il girone è particolarmente complicato ma noi ci siamo“.

Il ct Luca Banchi: “Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro un grande squadra. Siamo felici per il risultato e per come è maturato, ovvero con personalità e unità di gruppo. Abbiamo trovato risorse mentali e tecniche nei momenti più difficili giocando bene in difesa e gestendo nel migliore dei modi gli ultimi possessi. Il modo migliore per continuare a costruire qualcosa di buono“.

Gabriele Procida: “Sono molto contento per i ragazzi e per coach Banchi, alla sua prima vittoria come ct della Nazionale. Personalmente mi sono divertito a stare in gruppo con tutti i compagni questa settimana, dentro e fuori dal campo. Stasera abbiamo combattuto fino alla fine su un campo difficile e contro un avversario di alto livello“.

(photo credit: Italbasket/Fb)