VIDEO | Sanremo 2026, tra le new entry c’è Eddie Brock: chi è lo sconosciuto divo social

ROMA – Tra i 30 nomi dei concorrenti ‘Big’ del prossimo Sanremo, annunciati da Carlo Conti, c’è lui, Eddie Brock. A dire il vero, è tra gli artisti meno conosciuti dal grande pubblico. Ma se il nome d’arte di Edoardo Iaschi– suo vero nome- è per i più solo un personaggio da serie Marvel, sicuramente il suo attuale ‘tormentone’ in tanti già lo hanno ascoltato.

Infatti il singolo “Non è mica te” vanta più di 11 milioni di stream su Spotify, mentre lui totalizza oltre 900mila ascoltatori mensili. Merito anche di tanti video virali sui social che lo hanno eletto propria colonna sonora. Tra questi anche quello dedicato all’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo le elezioni che hanno eletto il suo successore, Roberto Fico.

EDOARDO IASCHI, CHI È

Edoardo Iaschi ha 28 anni è di Roma- nato e cresciuto in zona San Pietro- e tifa per la squadra giallorossa. Nonostante sia stato recentemente folgorato da un successo travolgente ‘social’, in un video- monologo andato in onda lo scorso 19 novembre alla trasmissione “Le Iene”, ha spiegato di voler mantenere il suo attuale lavoro, quello di operatore turistico ‘valigie, chiavi e check in’. Ma è anche un cantautore con “anni di palchi improvvisati e locali mezzi vuoti” alle spalle.