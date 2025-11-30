VIDEO| Tragedia del Natisone, la mamma di Patrizia Cormos: “Mia figlia si poteva salvare”

ROMA – “Vedere tua figlia morire in diretta è una cosa che non può avere senso”: fa fatica a scandire le parole Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una delle tre giovani vittime della tragedia del Natisone, avvenuta nel 2024 a Premariacco, in provincia di Udine. Ospite nella puntata di oggi, domenica 30 novembre, a “Verissimo”, da Silvia Toffanin, Mihaela, ripercorre quel terribile giorno, il 31 maggio 2024, quando sua figlia è stata inghiottita, insieme ad altri due amici- Bianca Doros e Cristian Molnar– dalla furia del fiume Natisone, improvvisamente in piena.

“Non riesco a capire come sia potuto succedere. Oltre al dolore, provo rabbia”, si sfoga la donna, convinta che Patrizia e i suoi due amici si sarebbero potuti salvare. “Sarebbero bastati sei minuti con l’elicottero per salvarli- spiega- Vogliamo capire cos’è successo. Forse non erano stati creduti o forse chi ha risposto non aveva la preparazione adatta per capire il pericolo. È stata tutta una perdita di tempo che è stata fatale per i ragazzi”. Mihaela commenta anche l’ultima, drammatica, telefonata della figlia ai soccorritori: “Come puoi chiedere a una ragazza circondata dall’acqua di fare delle foto e dei video?”.

E ancora: “Mia figlia le ha provate tutte per salvarsi. Mi chiedo da dove abbia preso tutta quella lucidità e quella forza”, aggiunge Mihaela, che non ha dubbi: “Nessuno si merita una cosa del genere. Questa tragedia si poteva evitare”.

Sulla vicenda dei ritardi nei soccorsi, che sono costati la vita di tre ragazzi, è in corso un processo a Udine, diviso in due procedimenti distinti, uno contro un infermiere della Sores e l’altro contro tre vigili del fuoco. L’udienza iniziale, tenutasi a novembre 2025, ha visto le famiglie delle vittime costituirsi parte civile.

