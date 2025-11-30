lunedì 1 Dicembre 2025

VIDEO| Tragedia del Natisone, la mamma di Patrizia Cormos: “Mia figlia si poteva salvare”

Ospite a Verissimo la donna ripercorre quel terribile 31 maggio 2024., quando tre giovani vite sono state travolte da un fiume in piena "Patrizia le ha provate tutte per salvarsi"

Data pubblicazione: 30-11-2025 ore 19:49Ultimo aggiornamento: 30-11-2025 ore 19:58

ROMA – “Vedere tua figlia morire in diretta è una cosa che non può avere senso”: fa fatica a scandire le parole Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una delle tre giovani vittime della tragedia del Natisone, avvenuta nel 2024 a Premariacco, in provincia di Udine. Ospite nella puntata di oggi, domenica 30 novembre, a “Verissimo”, da Silvia Toffanin, Mihaela, ripercorre quel terribile giorno, il 31 maggio 2024, quando sua figlia è stata inghiottita, insieme ad altri due amici- Bianca Doros e Cristian Molnar– dalla furia del fiume Natisone, improvvisamente in piena.

LEGGI ANCHE: Tragedia del Natisone, gli audio esclusivi nella puntata de Le Iene: “Vi prego intervenite, non ce la facciamo più”
LEGGI ANCHE: Tragedia del Natisone: chiuse le indagini per omicidio colposo plurimo

“Non riesco a capire come sia potuto succedere. Oltre al dolore, provo rabbia”, si sfoga la donna, convinta che Patrizia e i suoi due amici si sarebbero potuti salvare. “Sarebbero bastati sei minuti con l’elicottero per salvarli- spiega- Vogliamo capire cos’è successo. Forse non erano stati creduti o forse chi ha risposto non aveva la preparazione adatta per capire il pericolo. È stata tutta una perdita di tempo che è stata fatale per i ragazzi”. Mihaela commenta anche l’ultima, drammatica, telefonata della figlia ai soccorritori: “Come puoi chiedere a una ragazza circondata dall’acqua di fare delle foto e dei video?”.

E ancora: “Mia figlia le ha provate tutte per salvarsi. Mi chiedo da dove abbia preso tutta quella lucidità e quella forza”, aggiunge Mihaela, che non ha dubbi: “Nessuno si merita una cosa del genere. Questa tragedia si poteva evitare”.
Sulla vicenda dei ritardi nei soccorsi, che sono costati la vita di tre ragazzi, è in corso un processo a Udine, diviso in due procedimenti distinti, uno contro un infermiere della Sores e l’altro contro tre vigili del fuoco. L’udienza iniziale, tenutasi a novembre 2025, ha visto le famiglie delle vittime costituirsi parte civile.

(photo credit: Verissimo/fb)



Leggi anche

Giallo a Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da arma da taglio

di Redazione

Ragazza violentata in centro a Milano: denunciato un 22enne

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»